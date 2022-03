Tennis - Andy Murray va reverser ses primes aux enfants ukrainiens

Andy Murray, c’est plus de 62 millions de dollars amassés tout au long de sa carrière en tournoi. La majorité lorsqu’il était un membre incontournable du top 4 mondial. Même retombé à la 88e place à l’ATP, le Britannique continue de très confortablement gagner sa vie. Depuis le début de l’année, il a pris part à six tournois, pour un total de gain d’un peu plus d’un quart de millions de dollars.