Shanna Kress : Anéantie par la mort d’une chienne qu’elle adorait

L’ex-candidate de téléréalité Shanna Kress a fait part d’une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux.

C’est le cœur serré que Shanna Kress a annoncé une bien triste nouvelle à ses fans sur ses réseaux sociaux, mardi 29 mars 2022. Une chienne qu’elle aimait beaucoup, prénommée Phyllie, est morte des suites d’une crise cardiaque. «Je suis anéantie. Ce n’était pas ma chienne mais c’était comme… «Phyllie, la fille». Tous les matins, c’est à toi que je disais: «Bonjour la fille» tous les soirs avant de fermer la porte c’est à toi que je disais: «Bonne nuit la fille» avec toujours un câlin et un regard d’amour, dès qu’on partait quelques jours j’avais hâte de rentrer pour te retrouver, a écrit l’ex-candidate des «Anges» en légende d’une vidéo sur Instagram où on la voit partager des moments complices avec l’animal. Shanna, qui a quitté Miami pour emménager avec son copain, Jonathan Matijas, à qui elle avait fait croire qu’elle était enceinte, dans une villa dans le sud de la France, a précisé que Phyllie était un vrai chien de garde avec un cœur énorme. «Tu vas nous manquer. Repose en paix», a conclu celle qui a beaucoup souffert à cause de certains hommes.