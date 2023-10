La pépite de la scène techno Anfisa Letyago attendue à Electron

La native de Sibérie, établie à Naples depuis longtemps, n’est pas une novice derrière les platines. Loin de là. Ses débuts en tant que DJ remontent à 2010 et depuis lors, elle a joué sa techno dans tout ce que la planète compte de festivals renommés, comme l’Ultra, Tomorrowland, Parklife, Rakastella ou encore Sonar. Il faut dire qu’elle a bénéficié d’un sacré coup de pouce du destin qui a fait exploser sa carrière. «Un jour, j’ai donné à Carl Cox (ndlr: légende vivante de la techno), juste avant son set, une clé USB avec ma musique dessus. Il ne me connaissait pas. Pendant son show, il a joué tous mes morceaux. C’est devenu un grand ami. Il a continué à me soutenir en jouant mes titres sur les plus grandes scènes du monde. Il m’a donné de la crédibilité», a-t-elle expliqué à «Billboard».