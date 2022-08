MMA: Ange Loosa débloque son compteur UFC

Ange Loosa avait découvert l'UFC en avril dernier, par une défaite frustrante à Las Vegas, aux points, contre le Tunisien Mounir Lazzez. Ce week-end, quelque 700 kilomètres plus au Nord, dans l'Utah, le Congolais qui a grandi dans le canton de Neuchâtel a débloqué son compteur dans la catégorie des poids Welter. Il a vaincu sur décision unanime des juges l'Américain A. J. Fletcher (29-27, 29-28 et 29-28).

Le «dernier Ninja», en difficulté dans le deuxième round, a fait la différence lors de la troisième et dernière reprise, lors de laquelle son adversaire a, à son tour, frôlé la correctionnelle. Le Neuchâtelois s'est même vu gratifier d'un 10-8 par un des juges pour cet ultime round et la rencontre a ainsi basculé de son côté. Son bilan en MMA est dorénavant de neuf succès (cinq par K.Os. techniques et un par soumission) pour trois défaites.