Diplomatie : Angela Merkel à Rome pour sa dernière visite au pape

La chancelière allemande et le pape François ont discuté des «agressions commises contre des enfants». Angela Merkel rencontrera le Premier ministre italien plus tard ce jeudi.

Rencontre avec Mario Draghi

Après 16 ans de pouvoir, la chancelière s’apprête à laisser la place. Sociaux-démocrates, Verts et libéraux allemands doivent entamer ce jeudi des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition inédite et sans les conservateurs d’Angela Merkel. Ces discussions préliminaires ne signifient pas encore pour autant que la coalition «feu tricolore», d’après la couleur de chacun des trois partis, sera formée et qu’Olaf Scholz, le chef de file du SPD, succédera à la chancellerie à Angela Merkel.