Allemagne : Angela Merkel de retour dans les régions sinistrées par les inondations

D’abord restée en retrait lors de la campagne pour désigner son successeur, Angela Merkel met aujourd’hui sa popularité au service du parti conservateur et de son candidat, Armin Laschet.

Pour cette deuxième étape, elle sera accompagnée du dirigeant de ce land, le plus grand d’Allemagne, qui n’est autre que le candidat du camp conservateur aux élections du 26 septembre, et chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), Armin Laschet.

Pour Angela Merkel, qui quittera la politique à l’issue de la formation du prochain gouvernement, le contexte est bien différent de celui de sa première visite, dans les jours ayant suivi la catastrophe des 14 et 15 juillet, qui a fait plus de 180 morts. Le bloc CDU/CSU était alors en tête des sondages et Armin Laschet bien placé pour devenir le nouveau chancelier, après 16 ans de pouvoir de Mme Merkel. Témoignant de son émotion et de son empathie, tout en promettant un long effort de reconstruction, la dirigeante avait été bien accueillie.