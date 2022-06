Guerre en Ukraine : Angela Merkel défend sa politique vis-à-vis de la Russie

L’ancienne chancelière s’est exprimée publiquement pour la première fois, mardi à Berlin., depuis son retrait de la vie politique.

Ne pas ignorer la Russie

«Je ne vais pas m’excuser»

Elle a également défendu les efforts diplomatiques mis en place dans le cadre du format dit «Normandie» avec la France après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans l’est de l’Ukraine. Ce processus n’a pas apporté la paix espérée, mais «un certain calme» qui a permis à l’Ukraine de bénéficier de sept années supplémentaires pour se développer en tant que nation et renforcer son armée, a-t-elle estimé, saluant au passage «le courage et la passion» avec lesquelles les Ukrainiens défendent leur pays.