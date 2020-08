Crise climatique Angela Merkel rencontre Greta Thunberg à Berlin

La chancelière allemande a reçu la jeune militante suédoise ce jeudi suite à une lettre ouverte signée par quelque 120’000 personnes réclamant une réaction forte des chefs d’Etat européens face à la crise environnementale.

La rencontre de ce jeudi avec Angela Merkel faisait suite à une lettre ouverte signée par quelque 120’000 personnes en juillet. Les quatre autrices – Greta Thunberg, les Belges Anuna De Wever et Adélaïde Charlier ainsi que l’Allemande Luisa Neubauer – y réclamaient que les chefs d’État et de gouvernement européens fassent preuve de courage et «traitent le changement climatique comme une crise».