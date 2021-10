Proche Orient : Angela Merkel soutient Israël dans sa tournée d’adieu

La chancelière allemande poursuit ses adieux ce dimanche en étant en Israël où elle s’est félicitée du degré de solidité des relations israélo-allemandes, en dépit du passé.

«La relation entre l’Allemagne et Israël était forte, mais sous votre mandat, elle est devenue plus forte qu’elle ne l’avait jamais été. Il ne s’agit plus simplement d’une alliance, mais d’une véritable amitié et ça nous le devons à votre leadership», a déclaré Naftali Bennet.