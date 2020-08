«Au moins c’est clair»

Amoureuse, Angèle a fait son coming out

C’est par le biais d’une photo Instagram que la chanteuse belge a officialisé son couple avec l’influenceuse Marie Papillon.

«Au moins c’est clair», il n’y a désormais plus lieu de tergiverser. Si ses fans le supputaient fortement, Angèle a eu le dernier mot en officialisant lundi sa relation avec Marie Papillon, qu’elle a présenté à ses abonnés Instagram.

La chanteuse belge a en effet posté une photo d'elle, vêtue d'un tee-shirt sur lequel est écrit «Portrait of women who love women» («portrait de femmes qui aiment les femmes», en anglais), avec en légende, «au moins c'est clair. En fin non pas claire, Marie».