Belgique : Angèle «angoissée» à l’idée d’avoir des enfants

Un peu plus d’un mois après avoir terminé sa tournée triomphale, qui était passée par le Paléo en juillet 2022 , Angèle fait la couverture de l’édition française de «Vogue» de février 2023. Elle s’y est livrée à cœur ouvert sur sa vie privée. On y apprend, notamment, que la chanteuse belge de 27 ans ne compte pas avoir d’enfants. Du moins pour le moment.

«Pour l’avoir vécu à petite échelle dans ma famille (ndlr: son père est chanteur et sa mère comédienne), je sais que ce n’est pas facile de se construire avec des parents connus», a-t-elle commencé . L’interprète du tube «Balance ton quoi» a ajouté qu’elle se sentait «angoissée» quand elle voyait certains de ses amis plus âgés avec leurs enfants: «Disons que je ferai le point sur le sujet dans cinq ans.» Dans tous les cas, avant de penser à enfanter, Angèle veut déjà se concentrer sur elle-même. «Avant d’entreprendre la création d’un être humain, je voudrais arriver au bout d’une bonne thérapie pour me connaître à fond et être sûre de ne pas reproduire inconsciemment des mécanismes sur mes éventuels gosses», a-t-elle analysé.

Quant à savoir si la petite sœur du rappeur Roméo Elvis avait trouvé l’amour, elle est restée vague: «Cette question, je veux plus y répondre parce que ma vision du couple a tellement changé.» Et d’ajouter qu’elle ne percevait plus le fait d’être avec quelqu’un comme «un lien essentiellement exclusif». «Je suis aujourd’hui plus en phase avec l’idée du polyamour, mais ce serait rentrer dans des détails trop intimes de commencer à expliquer ce que je vis», a-t-elle dit. Au cours de cet entretien, elle est aussi revenue sur sa bisexualité révélée au public en 2020, dont elle a pris conscience à l’adolescence. «Mon attirance pour les filles, c’est un truc que je réprimais, bien sûr. Mais étant bi, ça m’arrangeait d’être aussi attirée par les mecs. Ça faisait que c’était plus simple de le dissimuler, enfin de me le dissimuler», a-t-elle avoué tout en regrettant d’avoir encore un peu honte d’évoquer son orientation sexuelle dans le cadre privé.