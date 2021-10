Angèle de retour avec Bruxelles je t'aime

Belgique : Angèle déclare sa flamme à Bruxelles

Trois ans après la sortie de son premier album, «Brol», la chanteuse belge est de retour avec le single «Bruxelles, je t’aime».

Ce single, accompagné d’un clip dansant et coloré – et vu plus de 400’000 fois en 15 heures – annonce un nouvel album pour le 10 décembre 2021. Il s’agira du deuxième pour la sœur de Roméo Elvis après le carton de «Brol», sorti en octobre 2018. C’est sur ce disque que figuraient les tubes «Balance ton quoi», «Tout oublier» ou encore «Flou».