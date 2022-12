Angèle, Pomme, Moderat et Kendji à Festi’neuch

Neuchâtel : Angèle, Pomme, Moderat et Kendji Girac à Festi’neuch

Le vendredi, place aux Berlinois de Moderat, aux Français Pomme et Folamour (qui nous avait accordé une interview pour sa venue au Polaris Festival) et aux Suédois de Viagra Boys. Le lendemain, les festivaliers pourront assister aux prestations de Jain, de Lous and the Yakousa, de M83 et deTiakola. Festi’neuch se terminera le dimanche, avec la venue de Marc Lavoine, Kendji Girac et Fatoumata Diawara.