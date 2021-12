Angèle pourrait écrire pour Dion et Paradis

Chanson : Angèle pourrait écrire pour Céline Dion et Vanessa Paradis

La chanteuse belge, qui vient de sortir l’album «Nonante-Cinq», désire mettre sa plume au service d’autres artistes. Des discussions ont déjà eu lieu.

La sœur de Roméo Elvis a deux artistes dans son viseur. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle vise haut! Elle désire mettre sa plume au service de Céline Dion et de Vanessa Paradis. «Ce n’est d’ailleurs pas impossible puisqu’on l’a déjà évoqué», a-t-elle par ailleurs malicieusement glissé. Pour Angèle, c’est le défi de réaliser quelque chose qu’elle n’a jamais encore eu l’occasion de faire qui l’excite. «Il y a des artistes qui sont à la recherche d’auteures et de compositrices. Se mettre dans la peau d’une autre interprète est un exercice inconnu. Est-ce que ça me plairait? Est-ce ça marcherait que d’autres que moi incarnent mes textes?» s’est-elle néanmoins questionnée en toute franchise dans les colonnes du journal dominical payant, propos relayés par Pure Charts.