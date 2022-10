People : Angelina Jolie accuse Brad Pitt d’avoir violenté leurs enfants

Brad Pitt et Angelina Jolie se sont séparés en 2016, et leur procédure de divorce s’enlise depuis dans de longues batailles judiciaires, concernant notamment la garde de leurs enfants et la vente d’un domaine viticole dans le sud de la France.

Brad Pitt «a étranglé un des enfants et frappé un autre» et a également «attrapé Jolie par la tête et l’a secouée» avant de «la pousser contre la paroi des toilettes», où la dispute avait démarré, selon les documents, cités par plusieurs médias américains, dont le «New York Times» et «Variety».