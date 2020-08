Angelina Jolie et l'enfant star Brooklynn Prince portaient des grenouillères en forme d'éléphant lors de l'enregistrement de leurs voix pour Le Seul et Unique Ivan. Dans la nouvelle comédie familiale, les actrices interprètent Stella et Ruby, des éléphants d'Afrique adultes et bébés. La fillette de 10 ans a suggéré de porter dans la cabine d'enregistrement des grenouillères assorties représentant leurs personnages.

«Quand je l'ai vue aux Critics' Choice Awards, je me suis dit : «Hé, on devrait porter des grenouillères en forme d'éléphant dans la cabine d'enregistrement», a rappelé la star de Florida Project à Collider. Et puis, je suis rentrée à la maison et j'ai dit: «Maman, s'il te plaît, achète-moi une grenouillère pour éléphant à Angie et moi». Et ma mère m'a dit: «J'achète à Angelina Jolie une grenouillère en forme d'éléphant pour aller avec ma fille. Quelle est sa taille?» Alors, j'étais là, dans la combinaison, à rebondir. Et puis Angie a mis la sienne, et nous avons fait un selfie ensemble, avec notre combinaison éléphant. »