Angelina Jolie et The Weeknd sont-ils en couple?

Los Angeles : Angelina Jolie et The Weeknd: la folle rumeur

L’actrice et le chanteur ont partagé un repas dans un restaurant de Los Angeles, provoquant des spéculations sur un début de relation amoureuse.

The Weeknd et Angelina Jolie sont sortis séparément du restaurant.

Un restaurant, un repas en tête-à-tête entre deux stars célibataires et la Toile s’enflamme. Mercredi 30 juin 2021, Angelina Jolie et The Weeknd ont été vus chez Giorgio Baldi, un établissement apprécié des célébrités à Los Angeles et il n’en a pas fallu plus pour que des rumeurs de relation amoureuse se mettent à courir.