Hollywood : Angelina Jolie gagne une victoire dans sa bataille contre Brad Pitt

Le juge qui avait accordé la garde partagée des enfants à l’acteur, au grand dam de son ex-compagne, a été écarté vendredi de l’affaire.

Angelina a obtenu gain de cause: le juge qui avait accordé la garde partagée des enfants à son ex Brad Pitt dans la procédure de divorce entre les deux stars a été écarté vendredi de l’affaire.

Les deux stars, qui ont six enfants et étaient autrefois le couple le plus en vue de Hollywood, ont demandé le divorce en 2016 et s’affrontent depuis par avocats interposés.