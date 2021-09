Angelina Jolie a eu peur pour sa famille

Confidences : Angelina Jolie: «J’ai eu peur pour ma famille»

L’actrice a fait de nouvelles révélations choc sur son mariage avec Brad Pitt qui avait fini par devenir un cauchemar.

Alors que sa bataille judiciaire contre son ex, Brad Pitt , pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants continue, Angelina Jolie a fait de nouvelles révélations fracassantes sur l’acteur. Interviewée par « The Guardian », la star américaine de 46 ans a dit avoir vécu de grands moments d’angoisse durant son mariage. «J’ai eu peur pour ma famille. Pour toute ma famille», a affirmé l’actrice qui avait décidé de quitter son mari après qu’il avait eu une violente dispute avec leurs fils aîné, Maddox, lors d’un trajet en avion.

Cependant, avant cette altercation, Angelina se posait déjà beaucoup de questions sur l’avenir de son couple avec Brad. «Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions, comme celles que j’ai dû prendre, à la légère. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants», a-t-elle précisé. La comédienne souhaite désormais que la situation s’apaise au plus vite: «Je veux juste que ma famille guérisse. Et je veux que tout le monde aille de l’avant, nous tous, y compris leur père. Je veux que nous guérissions et que nous soyons en paix. Nous serons toujours une famille.»