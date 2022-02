Angelina Jolie partage la lettre écrite d'une Afghane

Instagram : Angelina Jolie partage une lettre écrite par une jeune Afghane

L’actrice a publié des extraits d’un courrier qu’elle a reçu pour demander aux gens de ne pas oublier ce qui se passe en Afghanistan.

Son premier post avait d’ailleurs été une lettre qui lui avait été envoyée par une jeune Afghane lui racontant ses conditions de vie depuis que les talibans avaient repris le pouvoir dans son pays. Six mois plus tard, celle que la rumeur dit en couple avec The Weeknd , en a remis une couche en partageant des extraits d’un autre courrier écrit par une habitante d’Afghanistan.

Selon Angelina Jolie, l’auteure de la lettre n’a plus pu se rendre à l’école depuis le retour des talibans durant l’été 2021 et craint de ne plus jamais pouvoir sortir de chez elle. «J’ai la sensation que les femmes n’ont plus le droit de s’exprimer. Les droits des femmes leur sont retirés et elles ne peuvent plus rien faire dans ce pays», a écrit la jeune Afghane dont l’actrice, qui s’est rendue au Burkina Faso en juin 2021, protège l’identité.