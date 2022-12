People : Angelina Jolie renonce à son rôle d’envoyée spéciale du HCR

Après 21 ans de bons et loyaux services, Angelina Jolie renonce à son rôle d’envoyée spéciale du Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés, la star souhaitant «travailler différemment» et sur des questions humanitaires plus larges.

Le HCR «reconnaissant»

Plus de 60 missions

Angelina Jolie -l’un des visages les plus emblématiques de Hollywood- a effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans, prêtant sa célébrité et la certitude d’attirer les médias dans ses déplacements à la cause des réfugiés. Récemment, elle s’est rendue au Yémen et au Burkina Faso avec le HCR pour rencontrer des personnes déplacées qui endurent «deux des situations d’urgence les plus sous-financées et les moins signalées au monde», souligne le communiqué.