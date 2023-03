Pékin Express: Angie a toujours été garçon manqué

«Pékin Express» : Angie: «J’ai toujours été un garçon manqué»

Malheureusement pour elle, son apparence lui a valu de nombreuses critiques. «Les attaques, aujourd’hui, je m’en sers pour me relever, a dit la Française de 29 ans. Ce qui me donne encore plus de force pour avancer comme je suis, c’est que j’ai beaucoup de personnes qui viennent d’Afrique qui me parlent sur les réseaux sociaux en me disant: «Merci de ce que tu es, merci de ce que tu montres, parce que chez nous on peut se faire tuer pour ce qu’on est.» Mère d’une fille qu’elle a eue avec un homme, Angie n’arrivait pas à assumer son homosexualité quand elle était en couple avec lui. «Au bout d’un moment, la réalité m’a rattrapée. Je me rendais compte que je me forçais à ne pas regarder les femmes», a-t-elle raconté. Désormais séparée du père de sa fille, Angie reste toujours «très reconnaissante» envers lui. Ils ont d’ailleurs gardé contact «surtout pour la petite».