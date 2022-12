Genève : Anglais extradés après un casse spectaculaire

Si le voyage en avion de Londres à Genève s’effectue en un peu plus d’une heure et demie, le séjour au bout du lac de deux frères britanniques pourrait durer plusieurs années. Le duo est soupçonné d’avoir cambriolé le musée des arts d’Extrême-Orient de la Fondation Baur, en 2019, emportant trois objets précieux de la dynastie Ming (1368-1644) d’une valeur totale de 3,9 millions de francs. Les compères, âgés de 33 et 43 ans, ont été extradés il y a quelques jours. Incarcérés, ils ont déjà été entendus par la police judiciaire, a appris la «Tribune de Genève». Le Ministère public devrait les auditionner en février prochain.