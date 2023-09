Angleterre: Condamné pour viols, un ex-entraîneur de foot meurt en prison

«Le diable incarné»

Déjà condamné en 2018 à 30 ans de prison pour des viols, tentatives de viols et autres agressions sexuelles sur 12 garçons qu’il avait entraînés entre 1979 et 1991, il avait été condamné en 2020 à quatre ans de prison supplémentaires pour trois viols et six attentats à la pudeur contre deux garçons entre 1979 et 1988. Les victimes étaient âgées de 11 à 14 ans à l’époque des faits.