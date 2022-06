Football : Angleterre: la pire claque à domicile depuis… 1928!

Battue 0-4 à domicile mardi par la Hongrie, l’équipe anglaise n’avait pas vécu pareil cauchemar depuis près de cent ans. C’était à Wembley, où l’Écosse s’était imposée 5-1.

La Hongrie vient de marquer son quatrième but: Harry Maguire et Kyle Walker semblent totalement perdus…

Angleterre 0, Hongrie 4. La claque! Mardi soir à Wolverhampton, devant une assistance sidérée qui a fini par siffler les joueurs anglais et demander le renvoi de leur coach Gareth Southgate, l’équipe anglaise a touché le fond.

Pour l’Angleterre, il faut remonter à… 1928 (!) pour trouver trace d’une aussi grosse défaite à domicile. C’était contre l’Écosse, et les Three Lions s’étaient inclinés 1-5 face à des joueurs qui avaient alors été surnommés les «magiciens de Wembley».

Et il s’agit aussi de la plus large défaite anglaise depuis 1964, lorsque le Brésil de Pelé s’était imposé 5-1 à Maracaña.

«J’ai essayé de trouver un équilibre entre voir de nouveaux joueurs et ménager les joueurs qu’on ne pouvait pas solliciter tout le temps, des joueurs plus expérimentés et meilleurs, a-t-il ajouté. Mais au final, les équipes que j’ai alignées n’ont pas été assez fortes pour obtenir des résultats.»