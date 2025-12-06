Nathaniel Spencer, 38 ans, est accusé d'agressions sexuelles sur 38 patients, dont des enfants, dans des hôpitaux du centre de l'Angleterre.

Un ex-médecin britannique a été inculpé pour des agressions sexuelles graves sur des patients. (Image d'illustration) AFP

Un ex-médecin britannique a été inculpé pour des agressions sexuelles commises à l’encontre de 38 de ses patients, dont au moins un enfant de moins de 13 ans, dans des hôpitaux du centre de l’Angleterre, a annoncé le Parquet.

Nathaniel Spencer, 38 ans, est poursuivi pour «plusieurs infractions sexuelles graves qui auraient été commises contre des patients lorsqu’il exerçait comme médecin», a indiqué vendredi Ben Samples, procureur adjoint dans la région des West Midlands. Celles-ci auraient eu lieu entre 2017 et 2021, à l’hôpital Royal Stoke, à Stoke-on-Trent, puis à l’hôpital Russells Hall de Dudley, près de Birmingham, situés à une soixantaine de kilomètres.

Le Parquet répertorie 38 victimes présumées de cet ancien médecin résident – un statut proche des internes en Suisse– qui est interdit d’exercer. Il est inculpé pour douze agressions sexuelles sur mineur de moins de 13 ans, dont trois avec pénétration.

Nathaniel Spencer est également mis en examen pour 32 agressions sexuelles, dont 17 avec pénétration, et une tentative d’agression sexuelle avec pénétration. Plusieurs de ces faits se rapportent aux mêmes personnes, et le Parquet n’a pas précisé combien d’enfants de moins de 13 ans faisaient partie des victimes présumées.

L’accusé, qui réside en banlieue de Birmingham, doit comparaître au palais de justice du North Staffordshire, situé à Newcastle-under-Lyme, le 20 janvier. La police du Staffordshire et les hôpitaux ont appelé les victimes potentielles ou ex-patients ayant des préoccupations à les contacter.