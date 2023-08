Un piratage informatique met la police de Londres en alerte

Le journal «The Sun» a rapporté dimanche que «des cybercriminels ont pénétré les systèmes informatiques» de l’entreprise qui imprime les cartes d’identité et les passes pour la police londonienne, la plus grande force de police du Royaume-Uni. Scotland Yard a précisé que les enquêteurs travaillent désormais avec l’entreprise pour voir s’il y a eu une quelconque faille dans la sécurité de ses données. L’entreprise en question avait les noms, grades, photos, niveaux de salaire et de contrôle des policiers et des équipes, mais pas leurs adresses, numéros de téléphone ou données financières, a précisé la police dans un communiqué.