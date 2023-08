Angleterre: Un pub devient le symbole de la crise du secteur

Vendu et brûlé en une semaine

Le mois dernier, l’établissement historique a été vendu. Puis détruit par les flammes une semaine plus tard. Face à cet enchaînement suspect, la police et les tabloïds enquêtent mais, en attendant, des bulldozers ont rasé ce qui restait du pub. Face au tollé, les autorités locales répètent qu’elles n’avaient donné leur autorisation que pour sécuriser le bâtiment.

Détruits sans autorisation

Une trentaine de pubs mettent la clé sous la porte tous les mois dans le pays, selon le groupe Campaign for real ale (Camra), qui promeut la culture des pubs au Royaume-Uni. Pour Paul Ainsworth, membre du groupe, la perte du Crooked House, un lieu «unique» et «étonnant», est une «tragédie absolue». Mais même si les appels à la reconstruction aboutissent, le lieu ne sera «plus jamais le même, car son atmosphère unique provient de son âge et de son histoire», insiste-t-il.

Appel à l’aide à Rishi Sunak

Dans une lettre adressée au Premier ministre Rishi Sunak, le groupe a dénoncé, la semaine dernière, «l’achat prédateur et le démembrement des pubs historiques» et a appelé le gouvernement à agir pour faire respecter la loi.

Les pubs, qui sont au cœur de la vie britannique depuis des siècles, sont en difficulté depuis de nombreuses années, en raison de l’évolution des habitudes de consommation. Plus récemment, la pandémie et l’envolée des prix ont eu un effet dévastateur. Selon six des plus grandes sociétés de débits de boissons et de brassage du pays, certains pubs ont vu leurs factures quadrupler, le tout dans un contexte général de crise du coût de la vie pénalisant les clients.