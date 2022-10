Angoissé par les missiles de Kim, un prof sud-coréen appelle à bâtir des bunkers

Corée du Sud : Angoissé par les missiles de Kim, un prof d’archi appelle à bâtir des bunkers

Lee Tae-goo, professeur d’architecture sud-coréen, est bien préparé en cas d’attaque de la Corée du Nord contre son pays: il entend se réfugier dans son bunker. Et il encourage ses compatriotes à faire de même. Avec ses murs en béton épais, ses portes en acier renforcé et son système de purification de l’air, son abri antiatomique, enfoui sous un mètre de terre, pourrait le protéger d’une catastrophe nucléaire, dit-il. Tout est en place pour qu’il puisse survivre pendant au moins deux semaines.

«Il y a un manque d’abris publics et ils sont souvent excentrés»

Séoul et Pyongyang sont toujours techniquement en guerre depuis la fin de la guerre de Corée qui s’est soldée en 1953 par un armistice et non un traité de paix. Les deux pays continuent de s’accuser mutuellement de «provocations» qui pourraient, un jour, conduire à un nouveau conflit.

La crise a fait transformer les abris en logements ou parkings

Selon le Ministère sud-coréen de l’intérieur, la Corée du Sud dispose d’un réseau de plus de 17’000 abris antibombes, dont plus de 3000 à Séoul, qui se trouve à seulement 60 kilomètres de la frontière avec le Nord. Les stations de métro de la capitale font également office d’abris antiaériens publics, mais elles ne protégeraient pas en cas d’attaque nucléaire.

Un abri pour 47’000 francs

Dans leur ensemble, les Sud-Coréens sont plutôt indifférents aux menaces constantes de Pyongyang, mais de plus en plus de personnes, comme Lee Tae-goo, commencent à prendre les choses en main. Et les personnes qui construisent leurs propres bunkers restent plutôt discrètes à ce sujet, craignant être pris d’assaut en cas d’urgence, relève l’architecte. «Lorsque j’ai construit ce bunker-ci, il y avait tous ces gens qui me disaient qu’ils viendraient si le pays était attaqué. Mais cet endroit ne peut accueillir que 12 personnes», lance-t-il.