Fin des mesures – Angoisses face au rhume dans les transports publics

La toux et les reniflements de certains passagers inquiètent ceux qui n’osent pas tomber le masque. 20min/Marvin Ancian

Les virus et les bactéries ont de nouveau le champ libre pour virevolter d’une personne à l’autre. Le masque qui permettait de bloquer les germes de son voisin de siège a disparu depuis le 1er avril, alors que le rhume fait un retour en force. «Les refroidissements ont nettement augmenté ces dernières semaines», explique Felix Huber, président du réseau de médecins Medix. Selon lui, un médecin traite actuellement environ dix patients de ce type par jour, alors que «les malades du Covid sont devenus plus rares».

La toux et les reniflements embarrassent certaines personnes, qui n’osent pas dire adieu au masque. «Les soldats ont envahi le train et toussaient sans garder leurs distances avec moi qui portait un masque FFP2. Au moment de descendre, je dois toujours m’enfuir», écrit un pendulaire sur Twitter. Un autre aboie: «D’accord, les masques ne sont plus obligatoires dans les transports en commun, mais toi, avec ta toux sèche et seulement ton poing devant la bouche, va loin de moi!»

«Reprogrammé pendant deux ans»

Les psychologues confirment que certaines personnes ont du mal à revenir à la normale. «La société a été reprogrammée pendant deux ans», explique le psychologue comportemental Oliver Ender. Avant la pandémie, de nombreuses personnes avaient une attitude saine face aux rhumes. «Mais, depuis la pandémie, ils ont perdu leur comportement naturel car, pour le dire simplement, l’État a dicté comment il fallait tousser.»

Les gens ont sans doute encore besoin d’un peu de temps pour se réhabituer, mais ils ne doivent pas pour autant s’affoler et tomber dans un comportement hypocondriaque, explique-t-il. «Ce qui peut aider, c’est d’être conscient de ce qui est possible de retrouver grâce à la normalité.» Pouvoir de nouveau respirer librement et renforcer son système immunitaire, par exemple.

Réaction à l’insécurité

Selon d’autres spécialistes, les gens n’ont pas perdu leur approche saine du rhume. Avec la disparition de toutes les mesures, il est devenu plus probable qu’une personne atteinte du coronavirus prenne les transports publics sans masque, explique Urte Scholz, psychologue de la santé. «Les gens n’étaient pas sensibles aux rhumes normaux, mais au risque de pouvoir contracter le Covid-19.»

Indépendamment du coronavirus, elle recommande d’être aussi prévenant que possible, même en cas de rhume normal. «Qui aime avoir un rhume?» À cet égard, l’expérience des dernières années montre qu’on peut porter un masque par égard pour les autres même en cas de rhume, afin de ne contaminer personne.

Un rhume n’est pas une mauvaise chose

L’infectiologue Andreas Widmer constate: «La nouvelle ancienne normalité n’est pas encore là, car la pandémie n’est terminée ni psychologiquement ni réellement». Par exemple, si quelqu’un éternue dans le tram sans masque, son vis-à-vis doit s’attendre à attraper Omicron ou un rhume, s’il ne porte pas non plus de masque. «Pour éviter cela autant que possible, il est conseillé de changer de place.»