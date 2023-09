Angus Cloud était trop parfait pour disparaître d’«Euphoria»

La disparition tragique d’Angus Cloud a bouleversé ses proches et ses fans, mais aussi les personnes qu’il a connues sur le tournage de la série «Euphoria». Sam Levinson, créateur de la fiction, a vite vu le potentiel énorme de celui qui incarnait le trafiquant de drogue Fezco «Fez» O’Neill. Le réalisateur a alors modifié l’intrigue du feuilleton afin de garder l’acteur dans le casting le plus longtemps possible. «Le personnage d’Angus était censé mourir à la fin de la première saison, mais je l’aimais tellement. La première chose que j’ai remarquée chez lui, c’est qu’il avait les mêmes yeux que Paul Newman. Ça m’a tué. Il était parfait», a confié l’Américain de 38 ans dans «People». Le comédien, décédé d’une «overdose accidentelle» en juillet 2023 à l’âge de 25 ans , aura finalement tourné dans les deux premières saisons d’«Euphoria».

Connaissant ses problèmes avec la drogue, Sam Levinson et d’autres collègues ont tout fait pour aider Angus à vaincre son addiction. En vain. «J’ai toujours senti qu’il ne voulait pas être sobre, alors que nous le voulions tous pour lui, regrette-t-il. C’est le côté autodestructeur de la dépendance et cela l’emporte sur tout. Mais on ne peut pas abandonner les gens.» Et le cinéaste d’ajouter: «La seule chose que je savais, c’est qu’il adorait être dans cette série. Il adorait l’équipe et les autres acteurs. Et je ne savais pas ce qui allait se passer dans sa vie si son personnage disparaissait.»