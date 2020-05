Jeux vidéo

«Animal Crossing» repousse les limites

Avec «New Horizons» sur Switch», Nintendo arrive encore à améliorer sa franchise avec pas mal de nouveautés.

Propulsé sur une île presque sauvage avec trois fois rien, on est chargé de transformer ce petit lopin de terre en destination touristique incontournable. Mais avant d'attirer des habitants et des voyageurs, il faut récupérer des plans de bricolage, récolter des matériaux et fabriquer des outils qu'il faut impérativement améliorer sous peine de les voir se briser, comme dans «Zelda: Breath of the Wild».