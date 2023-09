La Pat’ Patrouille: feu vert à un 3e film inspiré de la série

«La Pat’ Patrouille» fait le bonheur des enfants depuis 2013 et ce n’est pas près de s’arrêter. Alors que le deuxième film inspiré du dessin animé sortira au cinéma le 11 octobre 2023 et qu’un spin-off centré sur le personnage de Ruben est disponible depuis peu, Paramount Pictures, Spin Master Entertainment et Nickelodeon Movies ont indiqué avoir donné leur feu vert à un troisième long métrage mettant en scène les chiots.