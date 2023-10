Animaux: Au Brésil, la grippe aviaire a tué 164 lions de mer et otaries

Les restes d’au moins 164 «lions de mer et otaries» ont été retrouvés ces derniers jours, a déclaré à l’AFP la mairie de Santa Vitoria Palmar, dans l’État de Rio Grande do Sul (sud). Les cadavres des mammifères marins se sont échoués sur 45 km de côte, et ont été enterrés pour éviter toute contagion, a indiqué la mairie.

Infection humaine rare

Au Brésil, le premier foyer de grippe aviaire chez des mammifères marins a été identifié à Cassino, une autre plage de l’État du Rio Grande do Sul, selon le ministère brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage qui l’avait signalé début octobre. Le Pérou, le Chili et l’Argentine ont également rapporté au sein de leur flore marine des décès attribués au virus, qui provoque notamment de graves lésions musculaires, neurologiques et respiratoires.