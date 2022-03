Bilan 2021 – Animaux importés, contrefaçons et migration ont fait suer les douaniers

Marche à suivre

«En 2021, le Service vétérinaire de frontière a dû prendre des mesures concernant plus de 300 animaux aux aéroports de Zurich et de Genève», indique pour sa part l’Office fédéral des affaires vétérinaires. «Partir en vacances avec son chien, déménager avec son chat ou acheter un reptile à l’étranger: nombreuses sont les raisons qui nous amènent à franchir la frontière avec un animal. Mais les problèmes qui peuvent en résulter ont augmenté ces dernières années. Une bonne préparation et un comportement conscient lors de l’achat évitent des souffrances aux animaux», dit-il, renvoyant à son site internet pour toutes les consignes à avoir en tête.