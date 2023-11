Animaux: L’aigle Thonon est mort au bord de l’autoroute à Zurich

Sa balise a permis de le localiser et de le récupérer. «Il est fort probable que Thonon ait voulu profiter d’un cadavre au bord de la route avant de se faire percuter lui-même. Le caractère charognard des pygargues est encore plus développé chez les jeunes qui essaient de profiter de toutes les opportunités de trouver une nourriture facile et s’exposent ainsi à des risques dont ils n’ont pas conscience», poursuivent les spécialistes de cette espèce européenne.

«On craignait et on savait que cela pouvait arriver», réagit Gottlieb Dändlicker. Partenaire et soutien du programme de réintroduction, l’inspecteur de la faune genevois précise: «On avait vécu une expérience similaire avec un Grand-Duc en 2010. Celui-ci avait été soigné par le Centre ornithologique de Genthod, puis relâché. Malheureusement, il avait ensuite été retrouvé mort sur l’autoroute au pied du Salève. Beaucoup de buses et de milans sont tués ainsi. On espère que le décès de Thonon sera un cas isolé mais l’autoroute est une tueuse de rapaces.» Pour rappel, au printemps 2023, un autre décès avait endeuillé l’équipe du programme. Huit mois après avoir été rendu à la vie sauvage, un aigle avait été abattu par balle et mutilé en Allemagne.