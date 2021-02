Difficile pour la faune sauvage de trouver de quoi se nourrir après les fortes chutes de neige de ces derniers jours. Pour survivre, les cerfs migrent vers les zones basses, exposées au sud, explique ce jeudi le canton du Valais. Les chamois et les bouquetins se réfugient en forêt ou dans des zones rocheuses protectrices. De grandes quantités de neige sont tombées jusqu ’ en plaine cet hiver, ce qui favorise la pratique des activités de loisirs à toutes les altitudes.

Pour l es animaux , cela peut devenir problématique lorsque ces activités se déroulent en dehors des sentiers balisés et des pistes de ski, rappelle le S ervice valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). Avec une telle quantité de neige, la fuite est épuisante pour les animaux et, dans les cas extrêmes, elle peut entraîner la mort.