Pandémie : Animaux sauvages testés pour savoir s’ils ont le Covid

La Confédération finance les recherches de virologues qui craignent que le coronavirus ne mute chez les animaux sauvages.

Le variant Omicron a-t-il muté chez l’animal? C’est imaginable, commente la virologue genevoise Isabelle Eckerle. «Il existe une théorie selon laquelle le virus aurait été transmis à une espèce animale, y aurait muté, et serait ensuite revenu chez l’homme.» Ce phénomène c’est la «zoonose inversée». Dans la «NZZ am Sonntag», on apprend que les renards, les lynx et d’autres animaux sont soumis à des tests PCR financés par la Confédération afin de clarifier le rôle des animaux sauvages.