France : Anisha réfute tout harcèlement à la «Star Academy»

«Je n’ai pas ressenti de harcèlement. Il y a quand même de la bienveillance et de la solidarité dans cette promotion. Léa fait des blagues, elle est rigolote et elle est quand même bienveillante aussi. Après, tout est une question de tempérament je pense. Et chacun interprète de la manière dont il le voit», a affirmé la jeune chanteuse de 22 ans, à Purepeople.com. Elle s’est également adressée directement aux personnes qui «prennent sa défense» pensant qu’elle était harcelée: «Ne vous inquiétez pas, je n’ai aucun problème avec Léa ni avec d'autres personnes. Comme je le dis souvent je les aime, même si on a des tempéraments ou des points de vue différents. Je n’ai aucun problème avec les personnes, chaque jour je repars à zéro avec les gens quoi qu’il arrive».