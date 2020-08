Méditerranée : Ankara annonce de nouvelles manœuvres navales

Le gouvernement turc accuse la France d’attiser les tensions entre Ankara et Athènes. Par ailleurs, la marine turque annonce qu’elle mènera des «exercices de tir» le 1er et le 2 septembre, dans le nord-est de l’île de Chypre.

La Turquie a annoncé jeudi la tenue prochaine de nouveaux exercices militaires en Méditerranée orientale et accusé la France d’accroître les tensions entre Ankara et Athènes qui se disputent des zones maritimes riches en hydrocarbures.

Dans une notice maritime (Navtex) publiée jeudi, la marine turque a indiqué qu’elle mènerait des «exercices de tir» le 1er et le 2 septembre au large d’Iskenderun, dans une zone située au nord-est de l’île de Chypre.

Malgré les appels à la désescalade, des manœuvres militaires rivales, incluant d’un côté des navires de guerre turcs et américains, et de l’autre des bâtiments grecs, chypriotes, français et italiens, ont eu lieu mercredi en Méditerranée orientale.