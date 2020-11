Turquie : Ankara condamnée pour la détention de journalistes

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné mardi la Turquie, pour avoir mis en détention de façon arbitraire des journalistes du quotidien d’opposition «Cumhuriyet».

Leur interpellation et leur placement en détention provisoire avaient eu lieu quelques mois après le putsch manqué de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Cela était arrivé en raison de «la ligne éditoriale suivie par le quotidien Cumhuriyet, dans ses articles et dans les médias sociaux, critiquant certaines politiques gouvernementales», rappelle la Cour dans un communiqué.

Leur interpellation et leur maintien en détention provisoire «reposaient sur de simples soupçons et non pas sur des raisons plausibles», pointe la juridiction paneuropéenne. Elle relève que «les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus» et ne contenaient «aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique».