Méditerranée orientale : Ankara dénonce les déclarations «arrogantes» de Macron

Le président français a exhorté jeudi l’Europe à parler d’une seule voix et à se montrer «ferme» face à la Turquie en Méditerranée oriental.

La Turquie a dénoncé jeudi les déclarations «arrogantes» d’Emmanuel Macron critiquant les actions d’Ankara en Méditerranée orientale et accusé le président français de «mettre en péril» les intérêts de l’Europe.

«Le président français Macron a encore une fois fait des déclarations arrogantes, dans un vieux réflexe colonialiste», a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères, ajoutant que le chef d’Etat français «favorise les tensions et met en péril les intérêts de l’Europe et de l’Union européenne».

M. Macron a exhorté jeudi l’Europe à parler d’une seule voix et à se montrer «ferme» face à la Turquie en Méditerranée orientale, à quelques heures d’un sommet avec ses homologues du sud de l’UE sur les tensions dans la zone.

«L’Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire» face à la Turquie, a déclaré le chef de l’Etat à Porticcio en Corse, île française de la Méditerranée.