Turquie : Ankara rejette les critiques de l’Unesco sur Sainte-Sophie

La transformation de la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée inquiète le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco. La Turquie réplique en accusant le Comité de «partialité et de préjugés».

La Turquie a rejeté samedi les préoccupations formulées par le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco concernant la transformation de la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée, estimant que ses décisions concernant les sites historiques d’Istanbul étaient inspirées par «la partialité et des motivations politiques».

Vendredi, le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco a demandé à la Turquie de présenter d’ici 2022 un rapport sur l’état de conservation de la basilique Sainte-Sophie et exprimé sa «profonde préoccupation» sur les conséquences de la transformation en mosquée de ce célèbre édifice de l’époque byzantine. Le Comité a dit «regretter profondément l’absence de dialogue et d’information» sur la décision de la Turquie de changer le statut des musées de Saint-Sophie et de Saint-Sauveur-in-Chora, autre chef-d’œuvre de l’architecture byzantine.