Méditerranée Ankara se dit prête au dialogue avec Athènes

L’Allemagne s’est engagée dans un effort de médiation afin d’apaiser les tensions entre la Grèce et la Turquie dont les recherches d’hydrocarbures menées unilatéralement ont provoqué une crise régionale.

Grèce et Turquie ont organisé des manœuvres militaires rivales en Méditerranée orientale.

«La Turquie est prête à un dialogue sans conditions préalables en vue d’un partage équitable», a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu au cours d’une conférence de presse commune avec son homologue allemand Heiko Maas à Ankara. «Mais ce n’est pas possible si la Grèce pose des conditions préalables», a-t-il ajouté.

Appel de l’Allemagne

La découverte ces dernières années d’importants gisements gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit des pays riverains et suscité des tensions entre Ankara et Athènes, qui se disputent certaines zones maritimes.

Le ministre allemand a estimé que «des signaux de désescalade et une volonté de dialogue» étaient «absolument et immédiatement» nécessaires entre la Turquie et la Grèce.