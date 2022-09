Confidences : Anna Kendrick a vécu une relation toxique

Avant d’accepter ce rôle, Anna avait en effet vécu la même chose avec un ex-copain. N’ayant pas révélé son identité, on ignore s’il s’agit de l’acteur Bill Hader, qu’elle a quitté en juin 2022. «Je venais de sortir d’une relation où j’avais été abusée émotionnellement et psychologiquement, confie-t-elle dans «People». J’étais dans une situation où j’aimais et faisais confiance à cette personne plus qu’à moi-même. Donc, quand cette personne vous dit que vous avez un sens déformé de la réalité et que vous avez un problème, votre vie devient vraiment confuse très rapidement.» Après avoir rompu avec cet homme, l’Américaine a mis du temps pour comprendre «ce qui s’était réellement passé» entre eux. «Cela a été l’épreuve la plus difficile de ma vie d’adulte», se souvient l’artiste, qui assume sa petite taille.