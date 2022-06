États-Unis : Anna Kendrick et Bill Hader, c’est terminé

Les comédiens ont mis un terme à leur relation qui durait depuis un an et demi.

Alors qu’ils n’ont jamais officiellement confirmé être en couple, Anna Kendrick et Bill Hader se sont séparés, a confié un informateur à «Entertainment Tonight». L’actrice de 36 ans, à qui sa petite taille ne pose aucun problème , et son confrère de 44 ans étaient ensemble depuis la fin de l’année 2020, mais ce n’est qu’en janvier 2022 que leur relation avait été rendue publique par plusieurs médias américains .

Les raisons de la rupture ne sont pas connues et il y a peu de chances pour que l’un des deux artistes en dise plus. Comme le rappelle «ET», Anna et Bill ont toujours été très discrets sur leur vie privée. En avril 2022, le comédien avait d’ailleurs déclaré au «Hollywood Reporter» que s’il n’évoquait pas ce sujet en public, c’était pour protéger les trois enfants qu’il a eus avec son ex-épouse, Maggie Carey.