États-Unis : Anna Kendrick et Bill Hader en couple depuis un an

Les deux comédiens se connaissent depuis des années, mais ne sont tombés amoureux l’un de l’autre que récemment.

Anna Kendrick n’est plus un coeur à prendre, et ça ne date pas d’hier. D’après les informations de «People», cela fait même plus d’un an que l’actrice américaine de 36 ans est en couple avec Bill Hader, âgé de 43 ans. «Ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Elle a présenté le «Saturday Night Live» (ndlr: émission pour laquelle Bill Hader a travaillé entre 2005 et 2013) et ils ont joué dans un film, mais ils ne se sont mis ensemble que bien après», a confié une source au magazine, précisant que celle qui a été remplacée par William Jackson Harper dans «Love Life» était très heureuse.