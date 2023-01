cinéma : Anna Kendrick: Sa façon de diriger ses acteurs étonne

Anna Kendrick est une actrice accomplie avec une quarantaine de films à son actif depuis le début des années 2000, dont la saga «Twilight» dans laquelle elle a détesté jouer. Si elle n’a plus grand-chose à prouver devant la caméra, l’Américaine de 37 ans fait en revanche ses premiers pas de réalisatrice. Elle tourne en ce moment le film «The Dating Game» pour Netflix. Et c’est peu dire que sa façon de diriger ses acteurs en a étonné plus d’un. Des membres de l’équipe de production se sont même montrés inquiets du fait qu’elle refusait de traiter les comédiens comme des «petites coquilles d’œufs délicates».