Littérature : Anna Stern récompensée par le Prix du livre suisse 2020

La St-Galloise trentenaire reçoit le Prix pour son roman «das alles hier, jetzt». La jeune auteure très productive se dit surprise de la décision du jury.

La St-Galloise trentenaire Anna Stern reçoit le Prix du livre suisse (alémanique) 2020 pour son roman «das alles hier, jetzt» (ici et maintenant). Il lui a remis dimanche au Théâtre de Bâle.

Dans son livre, l’auteure décrit le deuil d’un ami proche mort à l’âge de 25 ans. Intitulé «das alles hier, jetzt» (ici et maintenant), son texte, publié par la maison d’édition zurichoise Elster & Salis, relève à la fois du processus intime du deuil et du livre de souvenirs. Il est linguistiquement inhabituel: on ne sait jamais clairement si les personnages sont un homme ou une femme.