La retraite à 30 ans

Anna Veith met un terme à sa carrière

La championne autrichienne, championne olympique de super-G en 2014 à Sotchi, a décidé de ranger ses skis.

La skieuse autrichienne Anna Veith, championne olympique de super-G en 2014 à Sotchi et double lauréate de la Coupe du monde de ski alpin en 2014 et 2015, a décidé samedi de mettre un terme à sa carrière à 30 ans. «Mes rêves pour l'avenir ont changé ces dernières années, c'est pourquoi je veux mettre un terme à ma carrière de skieuse», a expliqué Anna Veith, également triple championne du monde dans trois disciplines différentes, dans un entretien accordé à la télévision publique autrichienne ORF.

En quatorze saisons de Coupe du monde du ski alpin, l'Autrichienne a remporté 15 courses et est montée sur 46 podiums. Elle a décroché à deux reprises le gros globe de cristal (2014 et 2015), récompense promise à la lauréate du classement général de la Coupe du monde. Elle compte 3 titres mondiaux -un en combiné en 2011, un en slalom géant en 2015 et un en super-G en 2015- et un titre olympique, celui du super-G de Sotchi-2014.